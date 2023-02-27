Враг продолжает воздушную разведку, есть большой риск ракетных ударов.

В Черном море находится 6 вражеских кораблей, среди которых подводный ракетоноситель.

"Корабельное группировки врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. Сейчас это 6 кораблей, среди которых выведен утром подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр", - сообщает оперативное командование "Юг".

Также отмечается, что враг продолжает воздушную разведку, а анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов.

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Вражеские корабли в Черном море

Как сообщал УНИАН, по информации командования ВМС ВСУ, по состоянию на 26 февраля в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, ракетоносителей среди них нет.

Накануне годовщины полномасштабной войны украинские военные, разведчики и эксперты не исключали, что Россия удастся до ракетных ударов по мирным городам.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне прогнозировал, что россияне готовят "небольшой ракетный удар". Он отметил, что Россия может скомбинировать удары "Шахедами" и ракетами, но это уже не новые методы.

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