Виталий Баранов был комбатом 90-й ОШБ, которая последней выходила из Донецкого аэропорта.

На фронте умер легендарный военный Виталий Баранов. "Биба" – один из киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт. Он был тем, кто уже после падения ДАП не давал бойцам упасть духом.

"Болезненная потеря для всей Украины. Остановилось сердце 56-летнего Виталия Баранова. (...) Легендарный комбат 90-й ОШБ, которая последней выходила из Донецкого аэропорта. После этих событий Виталий перенес операцию на сердце", – сообщил Бучанский городской совет.

Как говорится в сюжете ТСН, Виталий Баранов провел на фронте Донбасса первые два года. Затем, уже во время полномасштабного вторжения россиян, он вновь пошел на фронт добровольцем. Сначала выбивал оккупантов на родной Киевщине, где его семья оказалась в оккупации.

Позже, когда россиян из-под столицы удалось выбить, "Биба" как командир 206 батальона территориальной обороны уехал на юг. Сейчас же подразделение Виталия Баранова защищало позиции возле Соледара Донецкой области.

Известно, что у легендарного бойца уже несколько лет были проблемы с сердцем, однако это его не останавливало. 8 октября 2023 года сердце подполковника остановилось – это произошло во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Виталию Баранову было 56 лет. Похоронят легендарного защитника в с. Катюжанка Киевской области.

"Как бы не надоело, ее надо закончить – эту войну. Для того, чтобы наши дети и внуки жили в другой стране", – говорил он журналистам.

Гибель военных на фронте в Украине

4 октября стало известно о гибели украинского музыканта и активиста Андрея Чепиля. Боец из Ивано-Франковщины воевал на Запорожском направлении в составе 47-й отдельной бригады "Магура".

Днем ранее сообщалось, что на войне с оккупантами погиб украинский теннисный судья Сергей Удовкин. Ему был 41 год. На войне против агрессора он с 2014 года.

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