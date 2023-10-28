Михаил Балахтар с первых дней полномасштабной войны защищал Украину.

Участник известной украинской группы "Серцевий напад" Михаил Балахтар погиб на фронте. Артист вступил в ряды Вооруженных сил Украины сразу после полномасштабного вторжения РФ.

"Из-за российской агрессии погиб наш самый талантливый барабанщик Майкл (Михаил Балахтар). Все, кто с ним знаком, знают, каким он был добрым, открытым, иногда по-милому наивным, но целеустремленным и преданным", – говорится в сообщении на официальной странице группы в Facebook.

Отмечается, что артиста не стало 27 октября. У Балахтара осталась жена и ребенок.

Друг музыканта и бывший участник группы "Серцевий напад" Александр Романов также выразил соболезнования.

"Не стало хорошего человека, друга, мужа, замечательного музыканта, отца и Воина ВСУ… Будем всегда помнить тебя, друг", – написал мужчина.

"Серцевий напад" - что известно о группе

Михаил Балахтар вместе с другими членами коллектива создали группу 2004 году в городе Черновцы. В состав вошел также его родной брат Василий и двоюродный брат Дмитрий Рябой. Они успели выпустить три студийных альбома, а самые популярные песни - "Субкультура", "Punk Girl", "Звони".

Война в Украине - кто из известных артистов погиб на фронте

После полномасштбаного вторжения России в Украину многие украинцы пошли защищать страну от захватчиков. Актеры, режиссеры, комики и заслуженные артисты не стали исключение и также взяли оружие в руки.

К сожалению, война не обходится без потерь и многие известные украицы за первый год боев отдали свою жизнь за нашу свободу.

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