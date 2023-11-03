В результате удара вспыхнул пожар.

В ночь на 3 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив ударные беспилотники "Шахед-136/131". Под ударом оказались, в частности, Ивано-Франковская область.

Как сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук, атакован военный объект в регионе.

"Враг пытался нанести удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа "Шахед-136/131". Атаковал военный объект и на территории Ивано-Франковской области. На место сразу прибыли соответствующие службы. Пожар локализован. Спасибо нашим защитникам на всех направлениях, которые защищают украинскую землю и небо!", – написала она, не сообщая о последствиях атаки.

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