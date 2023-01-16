Стратегия оккупантов в этом году может проявляться в нескольких возможных вариантах, которые не являются взаимоисключающими.

В 2023 году Россия может прибегнуть к нескольким сценариям "решительных стратегических действий", которые не являются взаимоисключающими.

Как заявили аналитики Института изучения войны (ISW), война вряд ли закончится в этом году. Россия не откажется от идеи затягивания конфликта.

"Усилия Кремля подготовиться к вероятным решительным стратегическим действиям в 2023 году не исключают усилия создать условия для длительной войны. ISW не прогнозирует "последней попытки" России выиграть войну в Украине. Война не закончится", - отметили эксперты.

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По первому сценарию, в 2023 году российские войска могут попытаться провести крупное наступление в Луганской области. Сейчас режим Путина все еще называет полный захват Донецкой и Луганской областей военной целью Кремля. Как отмечают аналитики, это является одной из наиболее достижимых (хотя все еще очень сложных) целей России, учитывая, что Донецкая и Луганская области являются логистически самыми легкими территориями для захвата.

В то же время в ISW считают, что оккупанты вряд ли проведут наступление на юге Украины в Херсонской или Запорожской областях.

По второму сценарию, россияне будут готовить оборонительную операцию с целью разгрома украинского контрнаступления. Поскольку ВСУ планируют провести контрнаступление в 2023 году, РФ стремится избежать еще одного значительного поражения, подобного разгрома в Харьковской области или потери Херсона. С этой целью в конце 2022 года Кремль передислоцировал значительные военные подразделения с южного (Херсонского) направления в Луганскую область и создал полевые укрепления в Луганской области, а также В Белгородской и Курской областях России.

Аналитики ISW предполагают, что оккупанты хотят успешно разгромить украинское контрнаступление и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть механизированных украинских сил.

В случае успеха россияне "могут развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы".

"Российские войска могут готовиться к крупной наступательной операции или, наоборот, к более масштабным дезорганизационным атакам без проведения общей наступательной операции", – подытожили аналитики.

Война в Украине: прогнозы и планы на 2023 год

Россияне ждут крупного контрнаступления ВСУ в 2023 году. Вместе с тем, как сообщили в ISW, в следующие шесть месяцев Кремль, вероятно, будет пытаться вернуть инициативу на поле боя и прекратить серию успехов Украины, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ готовит около 200 тысяч новых солдат, чтобы бросить их на войну против Украины, и анонсировал еще одну попытку врага захватить Киев. Министр обороны Украины Алексей Резников также информировал, что Россия в феврале прибегает к эскалации войны.

В то же время в Главном управлении разведки считают, что Российская Федерация может начать новое наступление в Запорожской области и увеличение интенсивности боевых действий между весной и летом.

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