Сейчас это н аправление очевидно является приоритетным для оккупантов.

В Донецкой области продолжаются жесткие боестолкновения. Оккупанты сосредоточили значительные усилия на Торецком направлении и пытаются там продвинуться. О ситуации на этом направлении рассказал 24 Каналу боец ВСУ Евгений Иевлев.

"Ребята из нашего подразделения проходили Угледар, Степное, Авдеевку, и скажу вам, что сейчас самое большое нашествие со всех сторон именно на нашем направлении", – сказал Иевлев.

Он добавил, что это не самое большое боестолкновение за время войны, но направление очевидно является приоритетным для оккупантов, и здесь они развивают активные боевые действия.

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В то же время он отметил что россияне не смогли пойти на этом направлении в лобовую атаку, потому что линия обороны достаточно прочно построена и хорошо держится.

"Враг, понимая насколько сложно будет двигаться прямо на нас, имел тактический план с Очеретино дойти до трассы Константиновка – Покровск, пробивать Часов Яр, смыкать кольцо и брать в окружение нашу группировку войск", - рассказал боец ВСУ.

Однако оккупантам так и не удается продвинуться. Существенного успеха они не имеют, поэтому у них осталась единственная тактика – прощупывать фронт и надеяться, что в каком-то месте он обвалится, отметил он.

"Россияне "нащупали" такой город (Торецк) и мы имеем определенную проблему. Было прощупывание боем, они увидели, что нашли слабое место, куда можно "вбить колья". Вот они их и вбили", – подчеркнул боец ВСУ.

Ситуация на фронте - новости

В последнее время противники активизировались в Харьковской области и на части территории Донбасса. Врагам удалось захватить несколько населенных пунктов. Кроме того, стало известно, что в Часовом Яру противникам удалось взять под контроль микрорайон "Канал".

Как объяснил военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов, такая спешка противника может быть связана, в частности, с тем, что нашему государству могут предоставить американские истребители F-16, благодаря которым украинцы смогут держать под контролем ситуацию в воздухе.

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