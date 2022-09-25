Таким образом под мобилизацию могут попасть мужчины в возрасте до 45-50 лет.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ, телевизионный пропагандист Валерий Фадеев предлагает почти вдвое поднять в России возраст призыва на обязательную военную службу для натурализованных граждан.

Об этом он заявил в воскресенье, 25 сентября 2022 года, пишут росСМИ.

"Председатель СПЧ (Совета по правам человека - УНИАН) предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ до 45-50 лет (сейчас, если им более 27 лет, они не подлежат призыву)", - отмечается в сообщении.

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Стоит добавить, что натурализованные россияне - это лица из других стран, которые получили гражданство РФ, а не были рождены с ним.

Как известно, СПЧ подчиняется непосредственно администрации президента РФ Владимира Путина.

В России объявлена мобилизация

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Министр обороны России Сергей Шойгу сразу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Издание " Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ отправить на войну 1 млн человек.

СМИ сообщали, что Кремль рассматривает возможность закрытия границ, если россияне начнут массово покидать страну. Издание "Медуза" со ссылкой на источники написало, что российских мужчин перестанут выпускать из страны с 28 сентября.

Впоследствии стало известно, что на границе с Казахстаном желающие покинуть Россию получают уведомление о запрете на выезд.

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