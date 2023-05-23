Для Путина сейчас лучший вариант, если Пригожин "геройский падет на поле боя".

Российский оппозиционер Геннадий Гудков считает, что Евгения Пригожина и его "вагнеровцев" отправили в Бахмут по той причине, что Кремль уже определился с их судьбой и придумал хитрый план.

"У Пригожина крайне сложная ситуация, я бы сказал драматическая. Потому что Пригожин сейчас просто открыто себя противопоставил всем, включая самого Путина. Но его позиции и умение говорить на публику, его вот эта искренность, вот этот народный язык делают из него фигуру, которую они сами не могут уничтожить. Потому что неизвестны последствия, вернее известны: они будут тяжёлые для такого режима, особенно после того момента, когда наступление украинских Вооружённых Сил будет серьёзным результативным и потрясёт этот весь строй Путина. Вот они это понимают и поэтому, я думаю, что там даже может быть и специально они запихнули его в Бахмут", - сказал он эфире.

Он отметил, что для Путина сейчас лучший вариант и для всех этих кремлевских преступников лучший вариант, если Пригожин "геройский падет на поле боя".

"Присвоит орден, присвоит медаль, присвоит звание герои России и начнут там яростно радоваться на каком-то внутринекремлёвском банкете. Другого варианта нет, Пригожин тоже понимает это по большому счету. Почти никаких вариантов, разве что в центральноафриканскую сторану туда пойти на службу. Но в общем-то ситуация у него драматическая и трагическая, потому что конечно измотан чудовищно колоссальными потерями в Бахмуте", - заявил Гудков.

По его мнению, Пригожин сам себя загнал в этот угол.

"Я так понимаю, что Вооружённые силы Украина тоже не собираются там с ним играться и он тоже для них лютый враг. И если у них будет возможность уничтожить важную для украинцев цель, то они это сделают", - добавил оппозиционер.

Ситуация с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"

Недавно главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз отчитался о захвате Бахмута, но эту инфомармацию опровергли укранские власти.

В пригороде Бахмута россияне безуспешно пытаются занять выгодные позиции, однако несут значительные потери. Украинским военным удалось продвинуться по флангам на севере и юге.

Армия Российской Федерации может перебросить на Бахмутское направление оставшиеся резервы. У возможной подмоги оккупантов нет необходимой подготовки.