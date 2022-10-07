По словам президента, уже начата подготовка к важным событиям, которые запланированы на следующую неделю, как в Украине, так и на международном уровне.

Президент Владимир Зеленский предположил, что следующая неделя будет "сильной" для украинской обороны.

Об этом глава государства заявил в традиционном вечернем видеообращении.

"Сегодня принял участие в заседании Европейского совета. Поблагодарил наших партнеров за восьмой санкционный пакет против России и за всю поддержку для Украины, которая уже предоставляется. Работаем вместе для того, чтобы увеличить наши общие возможности – всех в Европе", - подчеркнул он.

Видео дня

Зеленский отметил, что уже начата подготовка и к важным событиям, которые запланированы на следующую неделю, как в Украине, так и на международном уровне.

"Будет сильная неделя для нашего государства, будет сильная неделя для нашей обороны", - подчеркнул президент.

Контрнаступление ВСУ: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. 6 жовтя сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, на южное направление Россия уже перебросила свежемобилизованных, которые будут выполнять роль пушечного мяса. Враг подтягивает на этот участок фронта воздушно-десантные войска, поскольку понимает, что бои будут тяжелыми, и держаться нужно будет долго.

Сейчас войска противника зажаты между подразделениями ВСУ и правым берегом Днепра, заявила Гуменюк в эфире украинского телемарафона 6 октября.

За минувшие сутки на юге украинские войска ликвидировали более 100 оккупантов, три склада с боеприпасами и, в частности, много гаубиц.

На Харьковском направлении наши войска продвинулись в глубину обороны оккупантов на 55 км. Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

Тем временем продолжаются попытки наступления русских на Донецком направлении. Отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

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