Повторная атака на Киев: россияне попали по роддому, есть жертвы

Россия осуществила повторную атаку на Киев. Повреждено еще одно медицинское учреждение. Учреждение.
Как сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, во время повторной атаки российская ракета попала в роддом.
"Сейчас известно о четырех погибших и трех травмированных. Этому нет прощения", - отметил Лубинец.Видео дня
Омбудсман также опубликовал видео из укрытия, где находились украинские дети во время повторных ударов по Киеву. Оккупанты осуществили пуски ракет в то время, когда спасатели и гражданские разбирали завалы детской больницы "Охматдет".
"Больные дети вынуждены скрываться в подвалах! Цинизму и варварству россиян нет предела", - добавил он.
Ракетный удар РФ - детали
Россияне в понедельник днем, 8 июля, нанесли ракетный удар по Киеву.
В пригороде столицы работали Силы противовоздушной обороны, сообщил мэр Киева Виталий Кличко и призвал жителей находиться в укрытиях.
По сведениям УНИАН, мощные взрывы в Киеве сегодня слышали, в частности, в Оболонском и Голосеевском районах.
Россия ударила ракетами по городу Кривой Рог, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Вилкул сообщил, что уже известно о 10 погибших, 31 раненых, которые находятся в больнице, из них 10 тяжелых.