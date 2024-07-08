Повторная атака на Киев: россияне попали по роддому, есть жертвы

Известно о по меньшей мере четырех погибших в результате атаки.

Россия осуществила повторную атаку на Киев. Повреждено еще одно медицинское учреждение. Учреждение.

Как сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, во время повторной атаки российская ракета попала в роддом.

"Сейчас известно о четырех погибших и трех травмированных. Этому нет прощения", - отметил Лубинец. Видео дня

Омбудсман также опубликовал видео из укрытия, где находились украинские дети во время повторных ударов по Киеву. Оккупанты осуществили пуски ракет в то время, когда спасатели и гражданские разбирали завалы детской больницы "Охматдет".

"Больные дети вынуждены скрываться в подвалах! Цинизму и варварству россиян нет предела", - добавил он.

Ракетный удар РФ - детали

Россияне в понедельник днем, 8 июля, нанесли ракетный удар по Киеву.

В пригороде столицы работали Силы противовоздушной обороны, сообщил мэр Киева Виталий Кличко и призвал жителей находиться в укрытиях.

По сведениям УНИАН, мощные взрывы в Киеве сегодня слышали, в частности, в Оболонском и Голосеевском районах.

Россия ударила ракетами по городу Кривой Рог, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Вилкул сообщил, что уже известно о 10 погибших, 31 раненых, которые находятся в больнице, из них 10 тяжелых.

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