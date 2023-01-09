Так, по словам эксперта, для запуска в условиях сильных морозов Россия может работать над улучшением топливной системы "Шахедов".

Россия накануне Нового года и в саму новогоднюю ночь перешла на массовое применение иранских дронов-камикадзе. Этому способствовала и "плюсовая" температура. А вот в условиях сильных морозов Shahed РФ может использовать лишь после того, как проведет их доработку.

Об этом в интервью УНИАН рассказал военный эксперт Александр Коваленко. Он обратил внимание на то, что в первые числа января наблюдалось потепление до +15 градусов, при которых использование Shahed более эффективное.

Коваленко подчеркнул, что у топливной системы дронов-камикадзе есть уязвимость перед использованием при низкой температуре:

"При -10 и -15 он может использоваться только после того, как пройдет соответствующую доработку уже в самой России. То есть они получают партию и дорабатывают".

Эксперт предположил, как именно Россия совершенствует "Шахеды": она может дорабатывать систему наведения для повышения точности и дальности применения, может работать над улучшением топливной системы. Поэтому и возможны паузы в применении Shahed в войне против Украины.

Иранские дроны-камикадзе в войне против Украины

Россия в последнее время активно применяет иранские дроны-камикадзе "Шахед" для атак по украинским объектам энергетики и по нашим городам. Военные эксперты считают, что путем применения Shahed РФ хочет истощить украинскую ПВО и сэкономить запас своих ракет.

Украинская разведка сообщала, что Иран должен предоставить России еще около 1 тысячи таких дронов. Во время изучения сбитых дронов оказалось, что иранские "Шахеды" содержат десятки западных деталей.

По информации разведки, Российская Федерация использовала примерно 660 иранских дронов, а по контракту предусмотрено 1 тыс. 750.

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