Цехоцкий отметил, что украинские защитники готовы оборонять Покровск и сейчас делают все, чтобы не подпустить врага к городу.

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Август 2024 года выдался самым масштабным в атаках со стороны оккупантов именно на Покровском и Кураховском направлении, рассказал офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Эти штурмы происходили практически так: мы стоим может почти два года, у них были попытки, но все время это было безрезультатно. Там отошли, подошли, мы наступали, штурмовали и так далее. Но после Авдеевки они начали более активные действия именно в августе. Это, пожалуй, утроилось в количестве штурмующих пехотинцев противника. Я от себя скажу, что я столько штурмующих пехотинцев одновременно не видел за весь период полномасштабного вторжения, именно таких вот штурмов", – пояснил он в интервью "Суспільному".

Цехоцкий отметил, что украинские защитники готовы оборонять Покровск и сейчас делают все, чтобы не подпустить врага к городу.

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"Но они пока каждый день лезут и это происходит. Здесь надо понимать, что враг очень активно использует свое ИПСО в этом вопросе. У них есть свои агенты влияния, которые разогревают этот тезис. Сейчас вот такая вот ситуация, людей эвакуируем из этих районов и это хорошо. Не надо, чтобы они попадали под обстрелы и рисковали своей жизнью, а мы будем в дальнейшем выполнять свою работу", – добавил военный.

При этом он отметил, что в украинском командовании сидят "очень грамотные и обученные офицеры генералы".

"Скажу осторожно первое, что надо не забывать что может быть такая задумка Генштаба. Даже я, как военный, не могу знать их планов. Именно заманить врага в какую-то ловушку, как вариант. Так что это не надо исключать и надо понимать, что у нас сидят очень грамотные и обученные офицеры генералы, которые это планируют", – сказал Цехоцкий.

Он также отметил, что враг стал использовать больше пехоты. Если украинская армия ценит жизнь военных, то противник – нет, и оккупанты этим пользуются. На эйфории от лжи роспропаганды враг идет на штурмы и погибает. И это повторяется снова и снова.

Говоря о том, что надо сделать, чтобы улучшить ситуацию на Покровском направлении, Цехоцкий призвал не думать, что "они такие великие, и что мы можем им проиграть".

"Мы не можем им проиграть! Не то что не имеем права, мы не можем им проиграть по многим моментам, вот столько мы уже сделали. Что еще надо сделать? Надо сейчас максимально привлекать всех украинских граждан. Чтобы не было людей, которые бы сегодня не помогали тем или иным путем Вооруженным силам Украины. Это важно! И тогда не надо будет заботиться ни о Днепре, ни о Павлограде, ни о других городах, это надо понимать. Не бывает, что кто-то за вас сделает, а вы в это время будете там отдыхать на каком-то озере, курорте, или еще где-то в пансионате в Карпатах. Понимаете, это неправильно, несправедливо. Мы же защищаем всю страну, мы защищаем память предков всех, а не только своих. Это надо понимать", – подчеркнул военный.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 9 сентября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 147 боевых столкновений с противником. 33 из них зафиксировали на Покровском направлении, 46 – на Кураховском.

Как отметил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, обвала фронт не произошло, и все панические сценарии не оправдались. Он отметил, что сейчас очень важно не подпустить врага на 3-4 километра к Покровску или Мирнограду Донецкой области, чтобы он не подошел на расстояние минометного выстрела.

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