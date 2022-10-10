В Луганской области в детские больницы разместили раненых оккупантов, среди которых и бывшие заключенные, представители частной военной кампании "Вагнер".

На Херсонском направлении батальонная тактическая группа противника, состоявшая преимущественно из отмобилизованных военнослужащих, уже потеряла более 520 человек погибшими.

Об этом говорится в Facebook в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 18.00 относительно российского вторжения.

В сообщении отмечается, что противник продолжает нести потери. "По уточненной информации, по состоянию на 9 октября, батальонная тактическая группа противника от 150-й мотострелковой дивизии, которая действовала на Херсонском направлении и состояла преимущественно из отмобилизованных военнослужащих, уже потеряла более 520 человек погибшими", - сообщает Генштаб.

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Также в сообщении сказано, что у оккупантов много раненых. Поэтому во временно оккупированные населенные пункты, в лечебные учреждения, активно используемые захватчиками как госпитали, дополнительно прибывают группы медработников.

"В детской больнице одного из населенных пунктов Луганской области российские оккупанты, рядом с больными детьми, разместили своих раненых. Среди них и бывшие заключенные, представители частной военной кампании "Вагнер", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что есть нередкие случаи, когда детей не долечивают и выписывают, для того, чтобы освободить койко-места.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Продолжается контрнаступление Вооруженных сил на юге и востоке Украины. Вчера сообщалось об освобождении более 1170 кв. км на Херсонском направлении.

В то же время на Луганщине подтверждали деоккупацию еще семи населенных пунктов.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила наскоро полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

В то же время российские войска упорно пытаются взять Бахмут. Это, по мнению британской разведки, подчеркивает негибкий план операций РФ, который до сих пор подрывал ее намерения.

Утром, 10 октября, Генштаб отчитывался об отражении очередного штурма в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.

На вечер военные также добавили об успешном отражении атак врага на Бахмут.

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