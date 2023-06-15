Обещанная Украине техника сейчас находится на ремонте.

В Министерстве обороны США ожидают, что до конца лета около 200 украинцев закончат обучение на танках Abrams. Сейчас украинцы тренируются в Германии на специально оборудованных танках.

Издание CBS News пишет, что окончание программы обучения примерно совпадет с ожидаемой осенней поставкой 31 танка M1A1 Abrams, которую США пообещали Украине ранее в этом году. Техника сейчас проходит ремонт.

По словам двух высокопоставленных представителей сухопутных войск США в Европе и Африке, 200 украинцев проходят третью неделю ожидаемого 12-недельного плана обучения. В настоящее время они работают в Германии над индивидуальными навыками, а затем перейдут к различным навыкам на уровне подразделений, кульминацией которых станет подготовка войск на уровне батальона.

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Всего с февраля 2022 года США обучили более 11 тысяч украинцев на различных платформах. В настоящее время США обучают около 1700 украинцев, сообщил один из чиновников. США и их союзники вместе обучили 57 тысяч украинцев, по словам представителя министерства обороны Канады, участвующего в международных усилиях по обучению.

В настоящее время около 6 тысяч украинцев проходят обучение в 40 местах за пределами Украины. По словам этого чиновника, это число ниже пикового значения в начале года, когда около 12 тысяч украинцев тренировались на разных площадках в марте.

Министр обороны Ллойд Остин в среду посетил гарнизон армии США в Висбадене в Германии, чтобы встретиться с официальными лицами, занимающимися обучением и оснащением украинцев. Находясь там, он поблагодарил украинские и американские войска за их работу по координации поддержки.

"Это не заканчивается, когда начинается бой. Наша работа продолжается, потому что мы должны увеличить боевую мощь, обучить больше войск и убедиться, что у украинцев есть то, что им нужно", — сказал Остин группе военнослужащих в среду.

Один из высокопоставленных представителей сухопутных войск США в Европе и Африке сказал, что Вашингтон наблюдают за первыми днями контрнаступления Украины, когда в бой вступают некоторые из бригад, которые прошли обучение. Чиновник сказал, что США отметят, какие изменения могут быть внесены в программу обучения в будущем, но может потребоваться более длительный период времени, чтобы определить извлечь конкретные уроки.

Танки Abrams для Украины - что известно

В апреле 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин заявил о намерении обучить украинских военных маневрам на танках Abrams. Уже в мае он отметил, что Вашингтон поставит Украине это танки осенью 2023 года.

27 мая издание The New York Times сообщило, что Вооруженные силы Украины начали обучение на американских танках M1 Abrams в Германии.

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