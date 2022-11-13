Пожар и сильная детонация продолжались в течение трех часов.

Ночью по российским оккупантам в Чаплинке Херсонской области был нанесен мощный удар.

"Ночью мощный "прилет" по оккупантах в Чаплинке — пожар и сильная детонация в течение трех часов", - сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.

По словам Хланя, уцелевшие оккупанты организовали выход техники, грузили вертолеты на тралы, собирали оборудование, палатки и убегали.

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Освобождение Херсонщины: главные новости

11 ноября в Херсон, который был под оккупацией с начала войны, зашли украинские военные, освободив перед этим несколько десятков населенных пунктов области. Уход российских оккупантов из Херсонщины состоялся под натиском ВСУ.

Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку Украина вернула Херсон.

Международный корреспондент британского издания Sky News Алекс Росси побывал в центре освобожденного Херсона. Он увидел в городе счастливых жителей, которые выражали искренние эмоции радости, а также много украинских флагов. Журналист также успел пообщаться с местными жителями. По словам репортера, они "очень эмоциональны".

Жители Херсона празднуют освобождение от врага несмотря на отсутствие в городе воды и света. Контрнаступление ВСУ на Херсонщине продолжается.

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