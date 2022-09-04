Два дня подряд грузовики пытались проехать в город.

Оккупанты не пропустили в Энергодар гуманитарный груз.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка таки довезти людям необходимые им вещи тоже не имела результата. Рашисты просто развернули машины с гумгрузом назад", - отметил Орлов. Видео дня

По его словам, основной аргумент от них, услышанный на блокпосте оккупантов: "Энергодар ни в чем не нуждается, у местных жителей есть все и даже больше".

Городской голова подчеркнул, что в составе очередного гуманитарного груза были необходимые людям вещи: памперсы для детей и для лежачих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты питания для социально незащищенных категорий семей. Также было большое количество адресных посылок со специфическими лекарствами, регулярный прием которых является жизненно необходимым для людей с определенными заболеваниями.

В составе этого гумгруза было также 1000 кв. метров специальной защитной ткани для временного ремонта окон, которые получили повреждения после обстрелов.

"Но оккупанты думают, что лучше знают, что нужно или не нужно энергодарцам. Они делают все, чтобы заблокировать город от всего цивилизованного мира", - подчеркнул Орлов.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

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