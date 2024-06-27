На Харьковском направлении ВСУ ежемесячно уничтожают около 80 ражеских танков, 250 БТР и БМП.

Наступление российских оккупантов в Харьковской области оборачивается дня них все большей катастрофой.

К такому выводу пришел эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. "Им не удалось ни захватить Харьков, ни создать "буферную зону" вдоль границы, чтобы обезопасить Белгород", - констатировал журналист.

Он добавил, что теперь из-за тяжелых боев в Харьковскую область оккупанты вынуждены перебрасывать людей и технику с других участков фронта.

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"Ситуацию ухудшает дефицит бронетехники. Ежемесячно ВСУ уничтожают около 80 танков, 250 БТР и БМП. РФ не успевает восполнять эти потери. В настоящее время затруднено снабжение российской группировки в Волчанске. Туда ведет одна дорога длиной 5 км, которую постоянно обстреливают ВСУ", - описал ситуацию Репке.

Он отметил, что в отсутствие бронетехники оккупанты отправляют по ней гражданскую технику без защиты. "На одной записи виден уничтоженный советский микроавтобус УАЗ-2206, известный как "буханка" или "таблетка". На другой - классический УАЗ-469", - сообщил он.

По данным Репке, гражданскую технику бросают в бой и в направлении села Глубокое.

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