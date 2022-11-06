Больше всего человек получили ранения в Донецкой области, отметили в Офисе президента.

В Украине за прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли два человека, еще 6 - получили ранения.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на данные областных военных администраций.

Так за прошедшие сутки в Днепропетровской и Харьковской областях зафиксировано по одному раненому в результате вражеских обстрелов.

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В то же время, в Донецкой области известно об одном погибшем и трех раненых, а в Запорожской - об одном погибшем и одном раненом.

Новые вражеские обстрелы Украины - что случилось

6 ноября стало известно, что с вечера и до самого утра противники обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, повреждены жилые дома, мебельное производство, транспортное предприятие, линии электропередач и газопроводы.

Ночью противники также обстреляли Запорожье. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры.

По данным Генштаба ВСУ, захватчики ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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