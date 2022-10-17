Повреждено энергетическое оборудование предприятия.

17 октября российскими войсками были нанесены очередные атаки по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, в результате обстрела пострадало одно из энергетических предприятий компании.

"По предварительной информации, ранены 3 человека. Им была оперативно оказана медицинская помощь и доставлено в больницу. .. Повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет позволять ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работы по ликвидации последствий и восстановлению работы. Сейчас для безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме", – говорится в сообщении.

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В компании также напомнили, что на этой неделе враг атаковал Бурштынскую ТЭС, Ладыжинскую ТЭС и Приднепровскую ТЭС.

Обстрелы Украины 17 октября: что стоит знать

Как писал УНИАН, этим утром россияне нанесли ракетные удары и атаковали дронами несколько регионов Украины.

В частности, в Киеве утром 17 октября прогремели взрывы. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе. По последней информации, во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре Киева, куда попал российский дрон, извлекли тела четырех погибших мирных жителей.

Также известно, что ракетного удара нанесли по Сумской области - погибли по меньшей мере три человека.

Кроме этого, результате атак оккупантов сегодня утром повреждена энергетическая инфраструктура в центральном и северном регионах Украины, возможны аварийные отключения.

После 12:00 по всей стране была объявлена воздушная тревога, которая длилась более двух часов. По предварительной информации, были атакованы Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая области. Кроме этого, враг запустил ракеты в сторону Киева, но они были сбиты.

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