Сейчас задержанной сообщено о подозрении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Николаеве разоблачили и задержали российскую агентку, которая собирала разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны в прифронтовых районах юга Украины.

Согласно сообщению Службы безопасности Украины, прежде всего злоумышленница передавала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области.

Также она передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона.

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Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Согласно сообщению, СБУ сработала на опережение и задержала злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации, тем самым предотвратив реализации вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении за совершенное ею преступление. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Агенты РФ в Николаеве

Как сообщал УНИАН, в июле 20 глава Николаевской областной военной администрации сообщил, что город закроют на несколько дней для проведения операции по выявлению наводчиков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов внес Николаев на третье место среди городов, подвергшихся больше всего ракетных атак.

С 23:00 5 августа до 5:00 8 августа в городе вводили длительный комендантский час. Во время него правоохранители проверяли все жилые дома и квартиры.

Генерал Дмитрий Марченко сообщал, что во время проверки было задержано около 400 человек, среди которых были не только коллаборанты.

Ранее стало известно, что начальника коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба" задержала СБУ. Он должен был организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ.

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