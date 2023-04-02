Противники за сутки десятки раз били по нашей земле из авиации.

В субботу, 1 апреля, российские захватчики нанесли по территории Украины 30 авиационных ударов и два ракетных, а также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник, в частности, нанес удары баллистическими ракетами по двум городам, которые находятся на Донбассе, говорится в сводке Генерального штаба Украины, размещенной на его странице в Facebook. По его данным, угроза того, что враг нанесет авиационные или ракетные удары, остается высокой на всей территории нашего государства.

"Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. Российская Федерация нанесла очередные ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка и Авдеевка Донецкой области, применив баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 1 апреля стало известно, что враги нанесли ракетный удар по Авдеевке - первая ракета попала в админздание, а вторая также попала в объект инфраструктуры.

Война России против Украины - сегодня это стоит знать

Утром 2 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают наступать на таких направлениях: Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском. На этих направлениях защитники Украины отразили более 70 атак со стороны противники.

В Генштабе добавили, что самые ожесточенные боевые действия продолжаются за районы таких населенных пунктов - Авдеевка, Марьинка и Бахмут.

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