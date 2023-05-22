Вашингтон не поощряет атаки за пределами украинских границ.

Соединенные Штаты Америки не поощряют удары Украины по территории России, однако оставляют за Киевом право выбирать, каким образом проводить свои военные операции. Об этом в Госдепе напомнили в ответ на просьбу прокомментировать последние события в Белгородской области, где, по информации украинских разведки, проводят операцию российские добровольцы, воюющие на стороне Украины.

"У меня нет новой информации о действиях на местности. ... Мы четко прояснили украинцам, что мы не поощряем атаки за пределами украинских границ и не предоставляем возможности для них. Но важно напомнить миру, что это Россия начала эту войну, продолжает нападать на гражданских, целится в школы и больницы, гражданскую инфраструктуру. Украина вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции, но агрессором в этой войне является Россия", – заявил спикер Госдепа Мэттью Миллер.

Ситуация в Белгороде и области - что надо знать

В течение последних нескольких недель в приграничной Белгородской области РФ неспокойно. 17 мая там, по словам российской пропаганды, впервые были нанесены удары из танка.

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19 мая там якобы совершили попытку прорваться через российскую границу украинские диверсанты. 21 мая – дроном атаковали админздание.

В понедельник, 22 мая, стало известно, что представители "Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" зашли на территорию области и взяли под контроль несколько населенных пунктов. Украинская разведка сообщила, что это было сделано для создания "полосы безопасности" на границе.

Кроме этого, военные оцепили территорию российского КПП "Грайворон", которое расположено вблизи хранилища ядерного оружия.

На фоне этих событий в области был введен режим контртеррористической операции (КТО).

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