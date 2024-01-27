Штурмовики из российских колоний скрежещут, что РФ не выполняет свои обещания.

Россияне "бросили на деньги" заключенных, которые были завербованы в штурмовые отряды "Шторм-Z".

Как сообщает Центр национального сопротивления, большинство заключенных, воевавших в составе отрядов "Шторм-Z", не получили выплат, которые им обещало Министерство обороны РФ, а также документов о снятии судимости.

Речь идет как о зарплате, так и о выплатах за ранения или инвалидность, полученную в результате участия в боевых действиях. Кроме этого, сами "контракты" на службу в "Шторм-Z", как оказалось, на самом деле нередко заключались не с Минобороны РФ, а с так называемым "главой ДНР" об "участии в добровольческом формировании".

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"То есть, юридически эти заключенные даже не являются военнослужащими ВС РФ, что не дает им права на любые социальные и финансовые гарантии", - говорится в сообщении.

Война в Украине - оккупанты из "Шторма-Z"

По данным британской разведки, российские боевики "Шторм-Z" выполняют боевые задачи на фронте в войне против Украины с незажившими ранами и ампутированными конечностями. По мнению британцев, существование подразделений "Шторм-Z" указывает на проблемы в российской армии при проведении наступательных операций в войне против Украины. Этим подразделениям уделяется наименьший приоритет для логистической и медицинской поддержки.

Российские власти отключают отопление в тюрьмах, чтобы заставить заключенных идти воевать в Украину. При этом во многих регионах России температура упала до -35°C. Таким образом, Путин решил использовать холода, чтобы пополнить ослабленные войска в Украине.

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