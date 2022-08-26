На складах российских захватчиков в оккупированном Мелитопольском районе прогремели взрывы.
Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
В месте скопления россиян наблюдается задымление.
"Очередная "бавовна" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района. Жители громады слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление. Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов", - говорится в сообщении.
Война в Украине: актуальные данные
Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. Как сообщил в пятницу вечером Генштаб, РФ провалила штурмы на Бахмутском направлении.. Неудачей закончилась и попытка оккупантов улучшить тактическое положение в направлении Невельского.
Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.
Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".
Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.
ВСУ ликвидировали уже 46 250 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.