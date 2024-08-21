Курская операция была прежде всего нужна ради поднятия боевого духа украинских военных, говорит воин.

Операция в Курской области РФ планировалась минимум несколько месяцев, возможно даже полгода. Благодаря секретности, сливов информации не было.

Об этом рассказал офицер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. По его словам, к операции было привлечено максимальное количество командных ресурсов и подразделений обеспечения, а также проводилась тщательная подготовка личного состава и необходимого снаряжения.

"Планирование происходило на самом высоком уровне, что дало положительные результаты благодаря секретности, отсутствию сливов четких информаций, недоступности ее в медиаресурсах", - рассказал офицер-десантник. Видео дня

Курская операция была прежде всего нужна ради поднятия боевого духа украинских военных, что и произошло благодаря успеху офензивы. Действия ВСУ в регионе позволили уменьшить нагруженность фронта на Донбассе, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Военнослужащий добавил, что это дало возможность лучше держаться украинским силам, которые вовлечены в боевые действия на этих направлениях.

"Мы можем и в дальнейшем хорошо давать по зубам этим "медведям" и драть их шкуру", - подчеркнул он, прокомментировав дальнейшие возможности украинских военных, участвующих в операции в Курской области.

Курская операция - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ с начала военной операции на Курщине взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора - более 1250 квадратных километров территории. Сейчас там действует военная комендатура.

Офицер резерва ВСУ, военный аналитик Андрей Крамаров отметил, что россияне были вынуждены перебросить подразделения, которые находились на юге Украины в Запорожской области и были резервом для оккупантов на передовой. Это несколько облегчает ситуацию для наших войск.

Между тем в разведке Британии сообщили, что Кремль пытается защитить Курскую область от наступления ВСУ, привлекая части, сформированные из специалистов. Там заявили, что одним из таких подразделений стал специализированный мотострелковый полк, сформированный в мае из личного состава Воздушно-космических сил (ВКС).

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