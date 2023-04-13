Генпрокура РФ заявила, что "изучает" кадры.

В Генпрокуратуре РФ выступили с заявлением по поводу видео, на которому российские оккупанты отрезают голову пленному украинцу. Вместе с тем в заявлении правоохранительные органы страны-агрессора оставили много места для будущих манипуляций и фейков.

Например, в Генпрокуратуре РФ четко не указывают, что казнь проводят российские военные, а некий "человек в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть".

Сомневается Генпрокуратура РФ и в достоверности видео. По словам путинских силовиков, видеоматериалы "содержат, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего".

Видео дня

Генпрокура РФ заявила, что "изучает" кадры.

Стоит отметить, что Россия пока не признала ни одно задокументированное международными организациями преступление своей армии за все время войны в Украине. Вместо этого пропагандисты обвиняли в преступлениях русских самих украинцев.

Российские оккупанты казнили украинского бойца на камеру - что известно

Недавно в пророссийских Telegram-каналах появились кадры казни украинского военного: россияне отрезали голову еще живому бойцу ВСУ.

Видео мгновенно разлетелось по сети и вызвало негодование у международного сообщества. Главный европейский дипломат Жозеп Боррель назвал казнь пленного украинца "гнусным нарушением Женевской конвенции". Комментировать случившееся пришлось даже спикеру Кремля Дмитрию Пескову.

Затем СБУ объявила "охоту" на убийц солдата, а омбудсмен Дмитрий Лубинец даже заявиь, что ГУР "приблизительно знает", кто и где провел такую жестокую казнь.

Более того, в Офисе украинского омбудсмена получили десятки видео с кадрами казней, вероятно, украинских военных российскими оккупантами. Эти видео не публикуются, однако правоохранители проводят работу и открывают производства.

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