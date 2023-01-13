Секретарь СНБО не сомневается, что россиянам ограничат выезд из страны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что диктаторский режим Путина пойдет на закрытие границ РФ.

Как сообщил Данилов в интервью NV, закрытие границ в очередной раз подтвердит, что у русских "не такие хорошие дела на фронте".

"Они обязательно закроют границы, мы в этом уверены, для выезда мужчин до 65 лет, а не до 60 лет, как было ранее. Это еще раз говорит о том, что у них не такие хорошие дела на фронте. Но то, что современный Гитлер - Путин поставил в этой войне на кон всю Россию, мы хорошо это видим", - сказал Данилов.

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Путин ищет "пушечное мясо"

Катастрофические потери оккупационной армии в Украине заставили диктатора Владимира Путина объявить о частичной мобилизации военных, находящихся в запасе. После объявления мобилизации из России сбежали до 1 млн человек. Тогда планировалось призвать, по официальным данным, до 300 тысяч россиян для отправки на убой в Украину.

В конце декабря министр обороны Украины Алексей Резников предупредил граждан России о том, что путинская власть готовится начать новую волну мобилизации в январе и закрыть границы для мужчин призывного возраста. По данным Генштаба ВСУ, руководство России уже принимает меры для предотвращение массового побега мужчин за границу.

По данным украинской разведки, российские власти могут объявить новую мобилизацию 15 января. Ожидается, что мобилизовать могут до 500 тысяч россиян. На этот раз отлавливать и отправлять умирать на войне против Украины будут также жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

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