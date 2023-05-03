Он предложил пропагандистам тезисы, которыми комментировать инцидент.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин постегался из российских чиновников и пропагандистов и дам им мастер-класс, как отвечать на "удары" по Кремлю.

Комментироваться массовую истерику об "атаке" на Кремль, Гиркин приготовил ключевые тезисы реагирования на инцидент для "благонамеренных патриотов". Он предлагает им прокомментировать инцидент с дронами с иронией. Вот варианты от Гиркина:

украинские "боевики" пытаются сорвать переговоры о продлении "зернового соглашения". Не на тех напали;

это варварство - бомбардировать объекты культуры! Но мы-не такие;

наш президент работает в бункере! Ха-ха-ха! А тупые х*хлы Кремль полетели бомбить! Ха-ха-ха;

грозное русское молчание - наш ответ на любые провокации;

оба дрона сбиты - не о чем беспокоиться! А дым был от царь-пушки, из которой их сбивали. ПВО Кремля - в надежных руках;

возможно, это сделали даже не украинские националисты - а их тайные пособники - "турбопатриоты";

погодите, гады! Наши "Искандеры" весело хохочут, а Лавров уже расчехляет свою глубокую озабоченность;

Господь терпел - и нам велел! (Гундяев - патриарх Кирилл);

выдержали бомбардировки в 41-м - выдержим и в 2023-м;

подумаешь! Не атомная же бомба;

этот старый хлам, оставшийся от веков дикого до-цифрового общества-давно пора снести! Бомбите, пока у вас беспилотники не кончатся! - Нам не жалко".

"Атака" на Кремль 3 мая - все подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия обвинила Украину в атаке на Кремль и в покушения на Путина. Якобы ночью два украинских беспилотника атаковали Кремль. Российские депутаты призвали усилить удары по Украине.

Видео дня

Вместе с тем, в ОП заявили, что задачей украинского государства в войне является освобождение оккупированных территорий, а не удары по Москве. США отреагировали на "атаку" беспилотников на Кремль, подчеркнуть, что Украина сама решает, как именно ей защищаться.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не атакует ни президента России Владимира Путина, ни Москву.

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