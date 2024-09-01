По словам Лючиана Стаяно-Дениелса, три битвы в средневековой и раннемодерной Европе схожи с украинским наступлением на Курщине.

Курской операцией Вооруженные силы Украины превратили войну на истощение в войну маневра с массированным внезапным вторжением. Об этом в своей статье для Foreign Policy пишет военный историк Лючиан Стаяно-Дениелс.

По его словам, систематическое разрушение ВСУ мостов через реку Сейм дает понять, что они планируют окружить российские войска и захватить новые территории на Курщине, "и если украинцам это удастся, они могут либо закрепиться в российской буферной зоне вдоль границы, либо продвинуться дальше на север".

В то же время эксперт проводит параллели с тремя подобными военными операциями эпохи средневековья и раннего Нового времени:

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Кампания, предшествовавшая битве при Кресе во время Столетней войны;

Конфликт между Швецией и Данией в конце Тридцатилетней войны;

Нападение армии Священной Римской империи на Померанию.

"Одной из важных целей рейда на территорию врага является его унижение. Вторжение, подобное Курску, демонстрирует, что враг не может выполнять одну из основных функций правительства - обеспечение безопасности - на собственной территории. Запаникованный и разъяренный враг теперь может принимать необдуманные, контрпродуктивные решения", - пишет автор.

По его мнению, если вторжение на территорию противника имеет соответствующие цели и осуществляется с подготовкой и умением, оно обычно является успешным. Но операция может провалиться, если не использовать этот успех.

"Как и в прошлом, военный контекст также часто формируется политическими решениями. Как и все коалиции, Украина и ее западные сторонники, прежде всего Соединенные Штаты, вынуждены были достичь ограничительных компромиссов. Как и во всех коалициях, их политические цели не полностью совпадают. Прошлые войны предлагают зловещие предупреждения, но увидим, отсутствие полной поддержки США фатально ограничит Украину", - резюмирует Стаяно-Дениелс.

Курская операция - последние новости

Курская операция доказывает, что ядерное оружие РФ уже не является фактором сдерживания. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В частности, по словам экспертов, никто не ожидал, что неядерное государство может напасть на ядерное.

Также УНИАН сообщал, что оккупанты перебросили в Курскую область определенные подразделения из Запорожья. По словам военных, после этого ситуация на части юга Украины относительно стабилизировалась.

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