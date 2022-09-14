Крымский мост можно уничтожить только тактическим ядерным ударом.
Такое мнение высказал военный эксперт Агиль Рустамзаде.
Он дал объяснение тому, почему Украина до сих пор не разрушила Крымский мост и позволяет оккупантам по нему завозить оружие, технику и пополнение на Крымский полуостов.
"Такие сооружения можно уничтожить только тактическим ядерным ударом. И не одним", - заявил он.
Эксперт напомнил, что в Украины нет такого оружия, и в ближайшей перспективе оно не появится.
"Если сто ракет ATACMS запустить, то два-три метра может быть уничтожено, и все. На стадии планирования такие объекты имеют требование выдержать удар обычного оружия", - заявил Рустамзаде.
Как сообщал УНИАН, Олег Жданов заявил, что есть оперативно тактические ракеты в обычном осколочно-фугасном снаряжении из тротиловой головной частью, в которых достаточно взрывчатого вещества для того, чтобы повредить мост и сделать его непригодным к эксплуатации.