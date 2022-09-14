На стадии планирования такие объекты имеют требование выдержать удар обычного оружия.

Крымский мост можно уничтожить только тактическим ядерным ударом.

Такое мнение высказал военный эксперт Агиль Рустамзаде.

Он дал объяснение тому, почему Украина до сих пор не разрушила Крымский мост и позволяет оккупантам по нему завозить оружие, технику и пополнение на Крымский полуостов.

"Такие сооружения можно уничтожить только тактическим ядерным ударом. И не одним", - заявил он.

Эксперт напомнил, что в Украины нет такого оружия, и в ближайшей перспективе оно не появится.

"Если сто ракет ATACMS запустить, то два-три метра может быть уничтожено, и все. На стадии планирования такие объекты имеют требование выдержать удар обычного оружия", - заявил Рустамзаде.

Как сообщал УНИАН, Олег Жданов заявил, что есть оперативно тактические ракеты в обычном осколочно-фугасном снаряжении из тротиловой головной частью, в которых достаточно взрывчатого вещества для того, чтобы повредить мост и сделать его непригодным к эксплуатации.

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