По словам оккупантов, дроны вели разведку.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что поднимали истребители для перехвата американских беспилотных летательных аппаратов возле оккупированного Крыма.

В заявлении Министерства обороны России говорится, что вчера дроны ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk" вели воздушную разведку над юго-западной частью акватории Черного моря. В ответ они подняли два истребителя.

"В результате действий дежурных сил ПВО разведывательные беспилотные летательные аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки", - говорится в сообщении.

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Инциденты с американскими дронами

Напомним, 14 марта США обвинил Россиию в сбитии их беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. По их словам, пилоты истребителя Су-27 повели себя непрофессионально.

Москва отрицала сбитие американского дрона, а российский посол назвал разведывательную миссию провокацией.

Позже американское командование опубликовало видео, на котором можно увидеть момент столкновения Су-27 и MQ-9.

В июле в СМИ появилась информация о том, что в Сирии российский истребитель пролетел в нескольких метрах от американского дрона, выпустив по нему сигнальные ракеты. В результате атаки пропеллер беспилотника получил повреждения.

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