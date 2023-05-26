По его словам, возможно, странам Запада придётся ещё долгие годы поставлять Украине оружие.

Глава чешского Генштаба генерал Карел Ржехка призвал общественность подготовиться к "плохому сценарию" контрнаступления Украины.

В интервью BILD Ржехка сказал, что сейчас никто не может предсказать, чем закончится контрнаступление ВСУ. "Исход войны зависит не только от танков и бронетранспортёров. Здесь слишком много неизвестных", - высказался военный.

Затем он уточнил, что подразумевает под "плохим сценарием". "Лично я считаю, что мы должны готовиться и к плохому сценарию - долгой войне", - ответил генерал.

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По его словам, возможно, странам Запада придётся ещё долгие годы поставлять Украине оружие: "Россияне считают, что время на их стороне. Мы должны показать, что они не правы". Ржехка добавил, что Чехия уже поставила Украине более 250 советских танков, БМП и вертолётов.

Генерал призвал западных политиков готовить общество к тому, что война может продлиться годы. Это касается не только оборонной, но и, например, экономической сферы. "Не менее важна наша готовность поддерживать Украину и на других фронтах: морально, дипломатически, финансово и в прочих сферах, таких как образование, культура, строительство и другие", - заявил военачальник.

Контрнаступление ВСУ - главное

25 мая 2023 года советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о начале контрнаступления, но вскоре уточнил, что контрнаступательная операция - это работа не одного дня, она не начнется "с перерезания красной ленточки".

Отдельно, в тот же день, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что контрнаступление начнется, как только страна получит необходимое вооружение от союзников.

Запад продолжает снабжать украинские войска необходимым снаряжением и боеприпасами, а ВСУ перемалывают сосредоточенные на боях в Бахмуте, Марьинке и других населенных пунктах Донбасса оккупационные силы.

Россия, в свою очередь, с начала этого месяца наносит массированные ракетные удары и атакует инфраструктуру, в том числе военную и энергетическую, иранскими дронами, таким образом, пытаясь помешать началу контрнаступления.

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