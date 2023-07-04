Вражескую технику украинские воины уничтожили из артиллерии, отметили в ССО ВСУ.

В районе города Бахмут Донецкой области украинские воины ликвидировали три реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" российских захватчиков.

"Грады" находились в тылу противника, их координаты во время спецразведки обнаружили операторы одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, сообщили ССО в своем Telegram-канале.

"...Координаты оперативно передали соратникам из Сил обороны. Вся техника и личный состав были уничтожены "вкусными" попаданиями нашей артиллерии", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что россияне не раз били из "Градов" по мирным украинским населенным пунктам, из-за чего были жертвы и много разрушений. Снаряды "Градов" могут преодолевать расстояние более 40 км.

Полномасштабная война в Украине с РФ - новости, которые стоит знать

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ перешли в контрнаступление. Уже деоккупирован ряд населенных пунктов в Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины освободили от россиян немало нашей земли. Утром 4 июля спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что наши силы выбивают захватчиков из ранее захваченных рубежей южнее и севернее Бахмута.

РФ на украинской земле уже понесла огромные потери. Потери врага на 4 июля 2023 года составляют примерно 231 030 оккупантов. Кроме того, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения уничтожены 647 вражеских РСЗО.

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