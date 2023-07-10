По словам Свитана, необходимо удержать весь этот регион, чтобы связать резервы российских оккупационных войск и уничтожить их.

Украинские военные продолжают вести наступательные действия и продвигаются на Бахмутском направлении. Силы обороны заняли господствующие высоты, из-за чего артиллерия теперь может доставать до входов и выходов из Бахмута.

Как объяснил в эфире "24 канала" военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан, необходимо удержать весь этот регион, чтобы связать резервы российских оккупационных войск и уничтожить их.

По словам эксперта, сейчас украинские военные держат в Бахмуте высоты, а низины оказались в оперативном окружении – речь о Клещеевке и районе Берховки.

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"Да и сам Бахмут после того, как мы выходим на высоты, попал в оперативное окружение, поскольку артиллерия достает до входов и выходов из Бахмута", – подчеркнул Свитан.

В то же время военный эксперт отметил, что на Донецком направлении есть два положительных момента. Речь идет о возможности захода по высотам в Горловку и на Донецк.

Ситуация на Бахмутском направлении

10 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что уже несколько дней украинские военные держат входы, выходы из Бахмута, а также перемещение российских оккупантов по городу под огневым контролем.

В то же время представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ уже деоккупировали 24 квадратных километра на Бахмутском направлении. Только за прошедшую неделю освободили еще 4 квадратных километра территорий.

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