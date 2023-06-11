В начале поступления воды захватчики перепугались и пытались пристроиться к эвакуации вертолетами, чтобы не остаться отрезанными на полуострове.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, изменились ли боевые действия на Кинбурнской косе из-за подтопления вследствие подрыва Каховской ГЭС.

Она отметила, что подтопление на Кинбурнской косе было незначительным, поэтому оно не имело определяющего влияния на группировку российских оккупантов. "Критических изменений они не претерпели, подтопление там незначительное, оно не очень повлияло на дислокацию", - пояснила Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга рассказала, что сначала, после поднятия уровня воды, захватчики всполошились и даже пытались пристроиться к эвакуационным вертолетам, чтобы не остаться отрезанными водой на полуострове. Но после того, как вода отступила, российские оккупанты вернулись на позиции и к своей тактике обстрелов гражданского населения.

"В начале поступления воды, это их немножко напугало, они там пытались пристроиться к эвакуации вертолетами, в том числе опасаясь затопления наземных переходов на материковую часть. Но подтопления там произошли незначительные, поэтому дороги уже вернулись к своему использованию. И они (оккупанты - УНИАН) продолжают ту же тактику, зная, что мы тщательно отрабатываем ответ по их позициям, занимают их только исключительно для атак", - акцентировала Гуменюк.

Она добавила, что сегодня захватчики снова обстреляли Очаков и попали по зданиям частного сектора. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв. "Но такое коварство использования оружия во время общего напряжения, связанного с подтоплением и поднятием уровня воды, оно опять-таки демонстрирует террористические намерения государства-агрессора",- подчеркнула Гуменюк.

Подрыв Россией Каховской ГЭС и ситуация на юге - главное

В ночь на 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего на юге Украины десятки населенных пунктов были затоплены.

По сообщению Херсонской ОВА, вода понемногу отступает с Херсонщины и по состоянию на 11 июня площадь затопленных территорий уменьшилась почти в два раза. Уровень затопления сегодня составляет 4,07 метра.

Также вода начала отступать и в Николаевской области, в частности, по данным Николаевской ОВА по состоянию на 10 июня, уровень подтопления снизился за сутки на 36 см.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечал, что если после подрыва Каховской ГЭС ситуация будет развиваться по худшему прогнозу, то последтствием этого для временно оккупированной Кинбурнской косы может стать подтопление переезда. Тогда полуостров станет островом, что лишит российских оккупантов путей для отступления.

Как известно, Кинбурнская коса - единственная часть Николаевщины, которая все еще оккупирована РФ.

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