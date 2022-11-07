Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы уже были бы ближе к миру, заметил президент.

Абсолютно каждый, кто помогает России продлевать войну, должен вместе с ней отвечать за последствия войны.

Это заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам. Глава государства добавил, что нужно усилить давление на иранский режим, а его соучастие в российском терроре должно быть наказано.

"И этот вопрос мы вынесем не только на уровень наших традиционных партнеров. Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продолжать войну, а следовательно, и продлевать действие тех угроз для мира, которые спровоцированы российской войной", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы бы сейчас были уже ближе к миру.

"А это значит ближе к полному преодолению продовольственного кризиса. Ближе к преодолению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации энергорынка. Ближе к надежной защиты от радиационного шантажа, который Россия не оставляет. Поэтому абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия войны", - отметил глава государства.

Роль Ирана в войне

В июле этого года Россия закупила у Ирана крупную партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. Их количество может достигать нескольких тысяч единиц.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия почти исчерпала первую партию иранских дронов в количестве около 300 единиц.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

В четверг, 4 ноября, в Москву прибыл грузовой самолет Ил-76 из Тегерана, который, вероятно, доставил новую партию вооружения для российских оккупантов.

5 ноября 2022 года Иран впервые признал факт поставки дронов в РФ. Министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна поставила дроны-камикадзе в Россию за несколько месяцев до начала ее полномасштабной войны против Украины.

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