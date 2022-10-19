Сегодня украинские военные уничтожили 4 из 6 выпущенных российскими оккупантами крылатых ракет и 10 беспилотников.
Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"В 12:05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. С бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555", - говорится в сообщении.Видео дня
Отмечается, что одна ракета ликвидирована истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности воздушного командования "Центр" в Киевской и Винницкой областях.
Также еще две ракеты - ликвидированы противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области.
"Одновременно с ракетным обстрелом оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в частности с территории Беларуси. По состоянию на 15.30 десять барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил воздушного командования "Центр", - сообщили в Воздушных силах.
Ракетная атака России 19 октября
В среду, 19 октября, оккупанты выпустили новую порцию ракет и БПЛА по украинским городам. Несколько российских ракет сбили над Киевом, система ПВО работала и в области.
Также две ракеты были уничтожены в небе над Черниговской областью.
В Винницкой области россияне попали в объект энергетики. Спасательные службы работают на месте.
Всего, по состоянию на 15:00 в центре Украины уничтожили 12 вражеских воздушных целей. Сообщалось о двух сбитых ракетах и 8 БПЛА.