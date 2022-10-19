Оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в том числе с территории Беларуси.

Сегодня украинские военные уничтожили 4 из 6 выпущенных российскими оккупантами крылатых ракет и 10 беспилотников.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"В 12:05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. С бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что одна ракета ликвидирована истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности воздушного командования "Центр" в Киевской и Винницкой областях.

Также еще две ракеты - ликвидированы противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области.

"Одновременно с ракетным обстрелом оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в частности с территории Беларуси. По состоянию на 15.30 десять барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил воздушного командования "Центр", - сообщили в Воздушных силах.

Ракетная атака России 19 октября

В среду, 19 октября, оккупанты выпустили новую порцию ракет и БПЛА по украинским городам. Несколько российских ракет сбили над Киевом, система ПВО работала и в области.

Также две ракеты были уничтожены в небе над Черниговской областью.

В Винницкой области россияне попали в объект энергетики. Спасательные службы работают на месте.

Всего, по состоянию на 15:00 в центре Украины уничтожили 12 вражеских воздушных целей. Сообщалось о двух сбитых ракетах и 8 БПЛА.

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