Президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что войну против Украины он проиграет. Глава Кремля сейчас спасает себя, создавая условия для будущего ядерного шантажа.
Уверенность в этом выразил бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Геннадий Гудков в интервью УНИАН.
"У Путина сейчас не так много амбиций и завиральных идей. Он сейчас спасает свою шкуру, потому что он прекрасно понимает, что война если еще не проиграна, то будет проиграна. И первые черные лебеди его поражения уже пролетели. У него есть абсолютно четкий прагматичный циничный кровавый план. Он создает условия для будущего ядерного шантажа. Вот что он сейчас делает… Эти "референдумы", присоединения, торжественные заклинания с трибуны, обвинение США в геноциде индейцев и мексиканцев…", – отметил эксперт.
При этом Гудков сравнил Путина со Сталиным:
"Путин – патологический формалист. У него есть патология, особенность характера, души. На каждое дерьмо, на каждое преступление, на каждую подлость должна быть бумажка. Кстати говоря, Сталин был такой же. Ни одного расстрела, ссылки в лагеря или убийства не было без какой-то бумажки. Путин в этом смысле очень сильно на него похож, поэтому ему нужны формальные бумажки о "референдуме", "голосовании", каком-то решении".
"Теперь он будет грозить всем миру доктриной. Он уже начал намекать. А доктрина готова, Патрушев е написал специально. И если вдруг на Россию кто нападает, если создают угрозу ее существованию, экзистенциональную угрозу, Россия может применить ядерное оружие. И вот сейчас этот безумец в Кремле будет шантажировать мир ядерным ударом", – добавил оппозиционер.
Путин объявил об аннексии новых территорий Украины
23-27 сентября россияне провели фейковые "референдумы на оккупированных частях четырех областей Украины. В Херсонской и Запорожской "голосовали" за выход из состава Украины и присоединение к РФ, а в Донецкой и Луганской – только о присоединении к России.
30 сентября Путин объявил об аннексии этих территорий, и указал на возвращение к переговорам.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО "в ускоренном порядке", а также четко дал понять, что Украина не будет договариваться с Путиным.