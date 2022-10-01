У президента России есть "четкий прагматичный циничный кровавый план", рассказал оппозиционер Гудков.

Президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что войну против Украины он проиграет. Глава Кремля сейчас спасает себя, создавая условия для будущего ядерного шантажа.

Уверенность в этом выразил бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Геннадий Гудков в интервью УНИАН.

"У Путина сейчас не так много амбиций и завиральных идей. Он сейчас спасает свою шкуру, потому что он прекрасно понимает, что война если еще не проиграна, то будет проиграна. И первые черные лебеди его поражения уже пролетели. У него есть абсолютно четкий прагматичный циничный кровавый план. Он создает условия для будущего ядерного шантажа. Вот что он сейчас делает… Эти "референдумы", присоединения, торжественные заклинания с трибуны, обвинение США в геноциде индейцев и мексиканцев…", – отметил эксперт.

При этом Гудков сравнил Путина со Сталиным:

"Путин – патологический формалист. У него есть патология, особенность характера, души. На каждое дерьмо, на каждое преступление, на каждую подлость должна быть бумажка. Кстати говоря, Сталин был такой же. Ни одного расстрела, ссылки в лагеря или убийства не было без какой-то бумажки. Путин в этом смысле очень сильно на него похож, поэтому ему нужны формальные бумажки о "референдуме", "голосовании", каком-то решении".

"Теперь он будет грозить всем миру доктриной. Он уже начал намекать. А доктрина готова, Патрушев е написал специально. И если вдруг на Россию кто нападает, если создают угрозу ее существованию, экзистенциональную угрозу, Россия может применить ядерное оружие. И вот сейчас этот безумец в Кремле будет шантажировать мир ядерным ударом", – добавил оппозиционер.

Путин объявил об аннексии новых территорий Украины

23-27 сентября россияне провели фейковые "референдумы на оккупированных частях четырех областей Украины. В Херсонской и Запорожской "голосовали" за выход из состава Украины и присоединение к РФ, а в Донецкой и Луганской – только о присоединении к России.

30 сентября Путин объявил об аннексии этих территорий, и указал на возвращение к переговорам.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО "в ускоренном порядке", а также четко дал понять, что Украина не будет договариваться с Путиным.