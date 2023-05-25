Грузия является наиболее уязвимой среди стран, оказавшихся между РФ и демократическим миром.

НАТО ожидает от Грузии соблюдения международных санкций, ограничивающих возможности Российской Федерации вести агрессивную войну против Украины.

"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, которые затрудняют для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины", - заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет "Укринформ".

По его словам, НАТО является партнером Грузии на протяжении многих лет. Альянс поддерживает внедрение реформ в стране и сотрудничает с ней на политическом и практическом уровнях. В то же время Грузия является наиболее уязвимой среди стран, оказавшихся "между вредным влиянием России и демократическим миром".

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"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций против РФ", - пояснил Столтенберг.

Он убежден, что Россия пытается своими враждебными действиями нарастить влияние и контролировать страны бывшего Варшавского договора и соседние государства.

Санкции против России-позиция Грузия

После полномасштабного вторжения РФ в Украину грузинские власти не присоединились к санкциям против страны-агрессора - ни экономических, ни финансовых, ссылаясь на "национальные интересы".

С того момента Тбилиси несколько раз пересматривал перспективы введение санкций против режима Кремля.

При этом, по информации Reuters, российские компании используют юридических лиц Грузии для обхода западных санкций, хотя в Тбилиси это опровергают.

В мае 2023-го, несмотря на протесты граждан и угрозу применения санкций США, власти Грузии согласились возобновить авиасообщение с Россией.

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