Тем временем противник продолжает нести потери.

В Донецкой области рашисты "мобилизовали" гражданских, среди которых - лица с инвалидностью. Это произошло во временно оккупированной Горловке. На своей странице в Facebook Генштаб ВСУ также рассказал о потерях РФ.

"Оккупанты продолжают проводить меры по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них - с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Тем временем противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

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Ситуация в Донецкой области

Как уже сообщал УНИАН,россияне нанесли массированный артудар по поселку в Донецкой области. В результате вражеского обстрела есть раненые. Кроме этого, вчера оккупанты ударили ракетами по Краматорске. Рашисты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми, есть погибшие.

Между тем, ВСУ отбили атаки РФ возле Бахмута, Соледара и еще 10 населенных пунктов на Донбассе. Враг сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, однако успехов нет.

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