В то же время, украинцы демонстрируют мужество и упорство, необходимые, чтобы планомерно вернуть их территорию.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечает, что еще рано делать выводы о контрнаступление украинцев, потому что все находится на ранних стадиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Милли сообщил на брифинга после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-13"), которое проходило в Брюсселе (Бельгия).

"Как недавно объявил президент Зеленский, украинцы начали наступательную операцию для освобождения их страны. Они на ранних стадиях. И пока рано делать какие-то окончательные оценки. Но я может сказать, что с каждым днем украинцы демонстрируют мужество и упорство, необходимые, чтобы планомерно вернуть их территорию", - подчеркнул Милли.

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"Мы ранее говорили, что война является динамичной. Это соревнование воли", - добавил Милли.

Генерал США согласился с министром обороны Ллойдом Остином, что война является неопределенной и жестокой, и всегда приводит к высокой цене.

В то же время, как отметил Остин, благодаря исторической поддержке государств доброй воли со всего мира, Украина имеет "хорошие позиции" перед трудностями, которые еще впереди.

"Как президент Байден сказал, наша поддержка не пошатнется. Наша решимость не ослабнет и наше единство не расколется. Не сомневайтесь, мы будем на стороне народа Украины столько, сколько это потребуется", - подчеркнул Остин.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня Милли подчеркнул, что благодаря усилиям международных союзников и партнеров подготовлено почти 60 тыс украинских солдат для текущих операций по освобождению оккупированных украинских территорий.

Тем временем украинцы развивают контрнаступление. Проблемой остаются оборонительные сооружения русских и нехватка боеприпасов по сравнению с противником. Несколько дней назад стало известно, что 47-я бригада ВСУ во время таких атак возле Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard. Впоследствии появилось видео того самого ожесточенного боя.

Впрочем, глава Пентагона Ллойд Остин признал, что Украина имеет потери в технике на поле боя в рамках контрнаступления, но оборудования достаточно, чтобы продолжить боевые действия.

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