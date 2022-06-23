Еще есть надежда, что в течение года будут выяснять вопросы перемирия, но не мира, считает военный.

Есть три основных сценария развития событий в войне России против Украины.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Первый сценарий - оккупация врагом всего Донбасса. Романенко подчеркнул, что российская армия сосредоточила на захвате региона все усилия.

"Полный захват Луганской области, затем Донецкой. Противник использует силовой дорогостоящий прием, он ни перед чем не останавливается. Россия может мобилизовать около 17 миллионов, а мы около 2 миллионов. Есть разница. Да, такая опасность есть. Но все зависит от того, насколько быстро и массово нам будет оказана помощь в тяжелых вооружениях", - высказался военный.

А к тому времени украинская армия должна обороняться имеющимися силами, добавил генерал: "Враг до сих пор не может захватить Северодонецк, есть еще и Лисичанск, хоть и наносит асимметричный удар со стороны Изюма".

При этом военный считает, что в случае уравнивания сил ВСУ отстоят оборону, а уже в течение года будет выясняться вопрос перемирия, но не мира.

"На какие-то условия Россия не будет соглашаться, на какие-то не согласится Украина. Именно в таком случае может реализоваться второй вариант", - сказал Романенко.

Согласно третьему варианту, Россия может пересмотреть свои военные цели и объявить о "победе".

"Когда нам дадут достаточно быстро и много помощи, наш военный потенциал превысит российский, и мы начнем бить врага в хвост и гриву. В таком случае они будут соглашаться на то, на что при других обстоятельствах не соглашались бы. А как в РФ это оправдывать – нам это не интересно", - считает Романенко.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.

Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.

21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.

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