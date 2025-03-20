США ведут прагматичную внешнюю политику, и сегодня - особо этого не скрывают.

Если Украина хочет прочных гарантий безопасности, ей надо привлечь как можно больше западных, а особенно американских инвестиций. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" сказала народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета экономического развития Галина Янченко.

"Штаты зашли в период прагматической дипломатии. Они всегда были прагматичны, но сейчас они еще и это не скрывают. Они это говорят прямым текстом. Если мы хотим какие-либо гарантии безопасности, нам нужно завести сюда как можно больше западных средств, американских. Западные армии ходят за западными средствами", - говорит нардеп.

Именно таким подходом к дипломатии Галина Янченко объясняет активность США на Ближнем Востоке и Тайване.

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"Поэтому Штаты постоянно присутствуют на Тайване, они активно следят за тем, что там происходит. Они активно следят за тем, что происходит в арабском мире, потому что там есть экономический интерес. А Украина 30 лет почти ничего не делала, чтобы создать здесь концентрацию западного интереса", - подытожила она.

Гарантии безопасности для Украины

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно повторял, что лучшими гарантиями безопасности для Украины будет членство в НАТО. Однако в США категорически отвергли такую возможность.

Сейчас Европа под предводительством Франции и Британии работает над альтернативным вариантом гарантий безопасности, который, вероятно, будет сведен к продолжению поставок оружия и, возможно, к отправке европейского миротворческого контингента.

Тем временем из Вашингтона звучат заявления, что присутствие американского бизнеса - то ли на добыче украинских ископаемых, то ли на украинских АЭС - вроде бы и будет гарантиями безопасности.

Однако стоит отметить, что присутствие американского бизнеса в Украине до 2022 года не помешало россиянам осуществить вторжением. Более того, россияне уничтожают в Украине в том числе и тот бизнес, который напрямую связан с США. Например, в первые же дни вторжения россияне не побоялись уничтожить завод Coca-Cola под Киевом.

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