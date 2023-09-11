По его словам, США сейчас сконцентрированы на том, чтобы помогать Украине защищаться.

США делятся с Украиной всей необходимой разведывательной информацией о передвижениях российских войск. Все разведывательные каналы достаточно открыты к сотрудничеству с украинскими коллегами.

Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в разговоре с CBSNews. Впрочем, он возразил, что американцы помогают Украине выбирать цели для ударов.

"Выбор целей и полномочия осуществлять удары - за Украиной. Все, что мы делаем, это предоставляем им осведомленность о ситуации", - заметил Милли.

Журналист спросил, информируют ли США Украину настолько подробно, чтобы передавать информацию вроде "там склад с БК, а там командный пункт". Милли уточнил, что украинцам "предоставляют осведомленность о ситуации настолько, насколько это возможно".

"Мы помогаем Украине защищаться, это то, что мы делаем", – ответил Милли.

Милли отметил, что в контрнаступлении Украины наступает ключевая пора, ведь начнется сезон дождей. Влажная осенняя погода сделает почву мягкой и неприемлемой для наземных маневров.

Президент Украины Зеленский заявил, что будет продолжать борьбу, пока не будет освобождена вся территория, которую сейчас оккупировала Россия. По словам Милли, это не та территория, которую можно сравнить с восточным театром военных действий гражданской войны в США.

"Это как от Вашингтона до Атланты, и это очень большой участок земли. Итак, их ждет тяжелая борьба. Она еще не закончилась", - сказал Милли.

Журналист спросил, Будет ли эта война вечной, если Украина не достигнет своих целей, то есть деоккупации территорий.

"Следовательно, ни одна из сторон на данный момент не достигла своих политических целей военными средствами. Война будет продолжаться до тех пор, пока одна или другая сторона не достигнет этих целей, или обе стороны не решат, что пора идти к стол переговоров, поскольку они не могут достичь своих целей военными средствами. А это время еще не пришло", - подытожил Милли.

Война в Украине - последние новости с фронта

Продолжается контрнаступление Сил обороны на нескольких направлениях. Последнее время ВСУ продвинулись еще на 1,5 км в районе Работиного, а также зашли в Опытное, что под Авдеевкой.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжится и после наступления холодной погоды. Даже если продвигаться вперед станет труднее, украинские защитники не остановятся. По его мнению, война долго не продлится, поскольку РФ физически не "вытянет" большой срок.

По мнению Милли, объективная фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины может длиться еще 30-45 дней. После этого наступательную операцию осложнит погода.

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