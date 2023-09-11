По его словам, контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось. Впрочем, реальность иная, чем война на бумаге.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли признался, что никогда не видел еще такой интенсивности боевых действий, как в Украине.

Как рассказал Милли в разговоре с CBSNews, он еженедельно разговаривает с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Иногда эти разговоры более частые - дважды, трижды в неделю. Кроме того, разведчики секретного центра Пентагона несколько раз в день информируют его о ходе сражений в Украине

Милли признался, что имеет богатый военный опыт, но интенсивность войны в Украине его просто ошеломляет.

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"Вы когда-нибудь видели такие сражения?", - спросил журналист.

"Нет. Я участвовал во многих перестрелках. Машины, в которых я передвигался, несколько раз взрывали минами, самодельными взрывными устройствами, из РПГ. Но никогда не было такой интенсивности", - отметил генерал.

Украинское наступление, в планировании которого участвовал Милли, наталкивается на более сильное, чем ожидалось, сопротивление. Генерал это подтверждает.

"Это (контрнаступление - УНИАН) идет медленнее, чем люди ожидали... Но в этом разница между войной на бумаге и настоящей войной. Таким образом, реальные люди умирают, а реальные транспортные средства действительно взрываются, поэтому люди, как правило, замедляются в таких ситуациях. Но они прогрессируют каждый день", - сказал Милли.

На уточняющий вопрос, сколько украинцы еще смогут воевать, учитывая уровень потерь, Милли ответил, что ответ неизвестен, как и то, сколько еще сможет воевать Россия.

Контрнаступление ВСУ -что известно

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжится и после наступления холодной погоды. Даже если продвигаться вперед станет труднее, украинские защитники не остановятся. По его мнению, война долго не продлится, поскольку РФ физически не "вытянет" большой срок.

Последнее время ВСУ продвинулись еще на 1,5 км в районе Работиного, а также зашли в Опытное, что под Авдеевкой.

По мнению Милли, объективная фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины может длиться еще 30-45 дней. После этого наступательную операцию осложнит погода.

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