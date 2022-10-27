Пропагандисты уверены, что оккупанты "захватят всю Украину" уже через несколько месяцев.

Русские пропагандисты размечтались, что к весне 2023 года "разгромят ВСУ" и захватят всю территорию Украины.

Такую чушь в эфире топ-пропагандиста Владимира Соловьева заявил заместитель президента российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

По словам российского военного пропагандиста, ВС РФ в пределах своих полномочий якобы сделали все, чтобы обеспечить комплектование вооруженных сил, имея в виду мобилизацию.

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"Если говорить чисто с военно-стратегической точки зрения, то, с учетом проведения мобилизации, мы способны выполнить задачу полного разгрома ВСУ и взятие под контроль всей территории Украины к весне следующего года. Это совершенно точно", - размечтался Сивков.

Понимая абсурдность своих "предсказаний", пропагандист поспешил добавить одно "но" - центральную роль играет политика, и здесь тоже есть много нюансов".

"Спецоперация" России в Украине

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в результате обстрелов российских захватчиков погибли десятки тысяч людей. В одном только уничтоженном русскими Мариуполя число жертв среди мирного населения оценивают в не менее 22 тысяч человек.

В освобожденных от оккупантов населенных пунктах в Киевской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях продолжают находить братские могилы и застенки.

В течение первых месяцев полномасштабной войны российская пропаганда объясняла вторжение в Украину терминами "демилитаризация" и "денацификация". Однако последний не прижился, поскольку русские его не понимали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в контексте гарантий безопасности и подписания соответствующего соглашения, ни о каких вымышленных Россией денацификации и демилитаризации никто не собирается и говорить.

Недавно россияне придумали "новую цель спецоперации". Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Павлов заявил, что проведение "десатанизации" Украины, где якобы сейчас действуют сотни сект, становится все более насущным.

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