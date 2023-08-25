Коваленко утверждает, что во второй линии обороны, количества минных полей в разы меньше, но там концентрация механизированной компоненты.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко утверждает, что Работино было, по сути, опорником на границе между первой и второй линией обороны оккупантов.

"Его потеря РОВ - это выход СОУ по трассе 0408 на прорыв второй линии обороны, при том, что по флангам были вбиты клинья. Фактически, сейчас, именно в этой локации, трещащая по швам оборона РОВ в Запорожской области, начинает трещать громче всего, хотя, казалось бы, с чего бы это?" - написал он.

По его словам, запорожская группа войск "Восток", численностью около 100 тысяч личного состава в 3 и более раз больше наступающих украинских сил.

Видео дня

"К тому же, вторая линия обороны в глубину 15-20 км, в то время как первая линия обороны в среднем имела в глубину 5 км. Неужели командованию РОВ и вправду есть за что переживать, имея в наличии линию оборону в трижды глубже нежели ту, что СОУ прорывали два с половиной месяца? Да. И следует понимать почему. Первая линия обороны это самое сложное из всех препятствие перед наступающими силами. Во многом потому, что это минные поля, усыпанные окопами и траншеями, находящиеся под огневым воздействием противника. Минные поля и позиции врага тормозят продвижение наступающих, а артиллерия дополняет", - заявил Коваленко.

Он утверждает, что во второй линии обороны, количества минных полей в разы меньше, но там концентрация механизированной компоненты: танки, ББМ, артиллерия.

"И именно с этой компонентой возникает у наступающей стороны не меньшие проблемы, нежели с минными полями первой линии. Но есть нюанс. Сейчас по 0408 РОВ сконцентрировали невероятное количество подразделений, для противодействия прорыву СОУ. Это и десантура 7-й ДШД, и морпехи 810-й ОБр МП, и пушкари 4-й АБр, и разведосы 100-й ОРБр, и 1430-й и 1431-й МСП территориальных войск. В общем, масса массивная, но потрёпанная и, по состоянию на сейчас, критически недоукомплектованная. То есть, штатного количества техники, соответствующего потребностям и характеристикам удержания второй линии обороны у них попросту нет", - написал аналитик.

Коваленко уверен, что полноценно держать вторую линию оккупанты не смогут.

"И теперь, столкнувшись с ситуацией, когда основного ресурса, который должен сдерживать противника по второй линии обороны, попросту нет в достаточном количестве, командование РОВ начинает паниковать. А ведь это было освобождено только Роботино. Не за горами Старомлиновка. Представьте себе линию обороны, рвущуюся сразу в двух местах. Рвущуюся когда заткнуть даже один прорыв сил попросту недостаточно. Но самое интересное в этой ситуации то, что порваться может ещё в одном месте. Но об этом позже, а пока, наблюдаем за автобаном 0408", - добавил он.

Освобождение Работино - детали

Бойцы 47-й бригады Вооруженных сил Украины заявили, что освободили село Работино в Запорожской области, за которое в последние месяцы шли интенсивные бои.

ВСУ приблизились ко второй линии обороны российских оккупантов в районе Роботино на западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв.

Вас также могут заинтересовать новости: