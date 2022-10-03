Эксперт Евгений Дикий прокомментировал состояние армии РФ.

Военный эксперт Евгений Дикий утверждает, что если бы не мобилизация, то вся российская группировка посыпалась бы уже этой зимой.

Об этом он рассказал в эфире информационного марафона.

Эксперт считает, что переброска на передовую неподготовленных мужчин лишь немного оттянула победу Украины.

"Этой биомассой будут заменять то дееспособное войско, которое пока еще живое и воююет в Украине. Доливание очень плохой и некачественной, но большой по количеству биомассы может отсрочить коллапс российской группировки в Украине до весны. Так бы это все закончилось еще зимой", - сказал он.

Также Дикий рассказал о критической ситуации с российским оборонпромом, акцентировав внимание на его зависимости от внешних комплектующих.

"Сейчас Росиия оказалась в ситуации, когда за доллары купишь далеко не все из-за действуюющих санкций", - добавил он.

Мобилизация в РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в России объявили о частичной мобилизации.

В Минобороны РФ заявили, что мобилизуют около 300 тысяч человек. Однако сообщалось, что количество мобилизованных может достичь миллиона.

Полковник СБУ Роман Костенко заявил, что на юг Украины оккупанты перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Российская Федерация отправляет в Украину неподготовленных мобилизованных, поскольку на фронте "катастрофическая ситуация с личным составом".