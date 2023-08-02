Всего в объекты энергетики было более 270 попаданий.

Украинской энергосистеме в результате российских атак нанесен ущерб в 11 миллиардов, и это еще не финальная цифра.

Об этом, как сообщает Минэнерго, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, отметил, что сумма убытков может увеличиваться. "Это где-то около 11 млрд долларов, но это не финальная цифра. Она будет больше. По энергетике они использовали все, что только можно: баллистику, дроны, искандеры, артиллерию, авиабомбы", - рассказал он.

Галущенко подчеркнул, что украинская энергетика подверглась 271 попаданию с учетом того, что работа нашей системы ПВО ближе к зиме стала намного лучше.

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"Были дни когда они попадали максимум 10-20 процентов из того, что отстреливали", - добавил министр энергетики.

Энергосистема Украины во время войны

С 10 октября 2022 года Россия пытается разрушить энергосистему Украины. Мощность энергосистемы Украины уменьшилась на 68%.

По состоянию на 31 июля 2023 года в Украине было восстановлено 90% поврежденных трансформаторов.

Эксперты считают, что российские военные продолжат террористические атаки на объекты украинской энергосистемы в осенне-зимний период, поскольку это единственный действенный для них способ попробовать склонить Украину к капитуляции.

Энергетики убеждены, что предстоящая зима будет страшнее прошлогодней.

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