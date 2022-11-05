Андрей Пионтковский радуется, что Запад отказывается идти на переговоры с Кремлем.

Политолог Андрей Пионтковский убежден, что НАТО начнет войну против РФ, если Путин осмелится применить ядерное оружие.

"В Москве поняли, что ядерный шантаж не работает, что в ответ на ядерный удар и Путина убьют, и силы НАТО непосредственно сами вступят в военное столкновение с Россией. И они нашли сейчас такой узкий коридор возможностей - конвенционной атаки на инфраструктуру Украины, с целью заставить Украину и Запад заключить перемирие, которое по сути закрепит все территориальные захваты. Но Путин допустил ошибку. Украинский народ никогда на это не согласится", - сказал Пионтковский для "Эспрессо".

Он радуется, что Запад отказывается идти на переговоры с Кремлем.

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"G7 приняли план Украины по окончанию войны - это полная победа, гарантия безопасности, репарации России и наказания военных преступников. Это официальный ультиматум Большой семерки путинскому режиму", - отмечает политолог.

Россия и угрозы ядерного удара

Угрозы государства-агрессора усилились после объявления "частичной" мобилизации в России 21 сентября. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что "роза ветров может повернуться" в сторону Запада.

После повреждения Крымского моста в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия в ответ на подобные события.

Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно захваченные территории Украины, которые РФ попыталась аннексировать по итогам фейковых "референдумов".

Эксперты отмечают, что ядерные угрозы России пока не выходят за рамки слов и реальная подготовка к атаке не ведется.

Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация на поле боя не повлияет на решение России насчет применения ядерного оружия против Украины. В то же время американский лидер Джо Байден задался вопросом, почему кремлевский диктатор продолжает говорить о ядерном оружии, если не собирается его использовать.